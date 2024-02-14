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Житель Тульской области приревновал бывшую к пенсионеру и забил его до смерти

Житель Тульской области приревновал бывшую к пенсионеру и забил его до смерти

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Щекинском районе 58-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее судимый обвиняемый вечером 13 октября 2023 года распивал алкоголь в компании знакомого и бывшей сожительницы. Приревновав женщину к товарищу, мужчина жестоко избил 66-летнего потерпевшего. От полученных травм тот скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы. 

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