Житель Тульской области приревновал бывшую к пенсионеру и забил его до смерти

В Щекинском районе 58-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее судимый обвиняемый вечером 13 октября 2023 года распивал алкоголь в компании знакомого и бывшей сожительницы. Приревновав женщину к товарищу, мужчина жестоко избил 66-летнего потерпевшего. От полученных травм тот скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы.