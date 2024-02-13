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Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и выиграй ужин в ресторане
Фото из фондов ГИМ и архива фотоконкурсов Myslo.

Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и выиграй ужин в ресторане

Вместе с Государственным историческим музеем Myslo проводит конкурс «Свадьбы с историей».

Какими были молодожены прошлых лет? Какие фотографии делали? Как одевались красавицы-невесты и модники-женихи? Давайте вместе напишем историю тульской свадьбы!

Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! К фото нужно рассказать историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р. 

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 марта 2024 года.

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Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7(4872)71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7(4872)79-31-33. 

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