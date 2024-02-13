Тульский тренер вслед за своими учениками отправился в зону СВО

Александр Симоненко – аккредитованный судья по смешанному боевому единоборству (ММА), а также тренером по панкратиону и тхэквондо ИТФ.

Тульский тренер по тхэквондо ИТФ заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы присоединиться к своим ученикам, находящимся в зоне СВО.

Александр Симоненко 10 лет прослужил в силовых структурах. Он является аккредитованным судьёй по смешанному боевому единоборству (ММА) и тренером высшей категории по панкратиону и тхэквондо ИТФ.

– Недавно я встретился со своими учениками, которые уже прошли серьёзную боевую школу и стали настоящими волкодавами, – рассказал он. – По итогам встречи я решил присоединиться к ребятам, чтобы вместе с ними приближать победное завершение СВО!