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Погода в Туле 14 февраля: снежно и ветрено
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 14 февраля: снежно и ветрено

Синоптики обещают до 9 градусов мороза.

В среду в регионе будет облачно. Ожидается небольшой снег (до 5 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер восточный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью — от -8 до -13 градусов, днём — от -4 до -9. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

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