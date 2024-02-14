Погода в Туле 14 февраля: снежно и ветрено

Фото из архива Myslo

В среду в регионе будет облачно. Ожидается небольшой снег (до 5 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер восточный, до 11 метров в секунду.

Температура ночью — от -8 до -13 градусов, днём — от -4 до -9. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.