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Врачи онкоцентра Тулы успешно провели первую торакальную операцию
Фото минздрава Тульской области.

Врачи онкоцентра Тулы успешно провели первую торакальную операцию

62-летней тулячке удалили злокачественную опухоль легкого.

Торакальная хирургия — это лечение патологий органов грудной клетки. Ранее в Туле онкологи не выполняли таких вмешательств.

Как сообщает минздрав Тульской области, пациентка уже состояла на учете в онкодиспансере: более 10 лет назад у нее выявили рак яичников, прооперировали и провели химиотерапию. В прошлом году на очередном плановом обследовании врачи обнаружили у женщины новообразование в левом легком. На врачебном консилиуме было принято решение об оперативном вмешательстве. Пациентка хорошо перенесла операцию и сейчас находится под наблюдением врачей.

— Благодаря использованию инновационных технологий и оснащению отделения торакальной хирургии оборудованием последнего поколения мы можем проводить операции любой сложности, — сказал торакальный хирург онкоцентра, доктор медицинских наук Владимир Марийко.

Отделение торакальной хирургии состоит из 15 коек. Оборудование для него поставлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Пациенты госпитализируются в отделение как для уточнения диагноза и исследований, так и для выполнения радикальных вмешательств.

С февраля торакальные операции в онкоцентре проводятся в плановом режиме.

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