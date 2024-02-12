Подрядчик отказался убирать музей-усадьбу «Ясная Поляна»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За это его внесли в список недобросовестных поставщиков.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» объявил тендер на поставку услуг клининга на сумму 4 776 613,87 руб. Подрядчик был найден — ИП Глотов, однако контракт он так и не подписал. Музей-усадьба признал победителя аукциона уклонившимся от заключения договора на оказание услуг и обратился в УФАС, чтобы включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Исполнитель объяснил, что подписать договор не смог из-за сложной финансово-экономической ситуации. Но доказательств не представил.

Оценив материалы дела, комиссия Тульского УФАС России пришла к выводу о том, что объективных обстоятельств, не позволивших заключить договор с музеем-усадьбой, у подрядчика не было. Комиссия ведомства приняла решение включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.