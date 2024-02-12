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Тульский врач Роман Блохов награжден за вклад в развитие сельских территорий
Фото пресс-службы минздрава Тульской области

Тульский врач Роман Блохов награжден за вклад в развитие сельских территорий

Церемония награждения прошла на выставке «Россия» в рамках Дня сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина и заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин вручили ведомственные награды представителям агропромышленного комплекса, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.

В числе награжденных были представители медицинского сообщества. В их числе — главный врач Ясногорской районной больницы Роман Блохов. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельских территорий он награжден

Благодарностью Министерства здравоохранения РФ и Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.

В Ясногорском районе в рамках программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение» ремонтируются медицинские учреждения, поставляется новое оборудование, обновлён автомобильный парк районной больницы, ведутся работы по возведению современных модульных ФАПов.

В 2023 году в Ясногорском районе было установлено шесть новых ФАПов — в деревне Федяшево, сёлах Хотушь, Теляково, Денисово, Климовское, а также в посёлке Первомайском. В этом году новый ФАП появится в селе Денисово, а в 2025-м — новая модульная амбулатория в поселке Ревякино.

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