Мост через Упу в Туле сдадут ко Дню города в этом году

А мост через железнодорожный переезд в Узловой – в 2025 году. Что еще построят и отремонтируют в дорожной инфраструктуре региона?

12 февраля на оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждали план ремонта дорог.

Докладывал министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

По словам министра, в 2023 году отремонтировано 350 км региональных и муниципальных дорог. На 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 113 км, в том числе 11 объектов — участки дорог регионального значения протяженностью 91 км, а 23 объекта — муниципальные дороги протяженностью 22 км.

— Один из самых значимых объектов ремонта в рамках нацпроекта БКД — участок автодороги «Тула-Белев» в Большой Туле протяженностью 16 км. Это дорога с интенсивным движением, она входит в опорную дорожную сеть региона, — заявил министр.

В рамках госзадания компания «Тулаавтодор» отремонтирует 78 км региональных дорог. Самый протяженный объект — участок автодороги «Чернь-Медведково» в Каменском районе. Эти 14 км связывают трассы М2 и М4.

Также в планах «Тулаавтодора» — обустройство искусственного освещения на 52 км региональных дорог. Будут заменены 100 остановочных павильонов и 9,5 тысяч дорожных знаков.

Муниципалитеты планируют выполнить ремонт дорог местного значения протяженностью 164 км.

— На региональной и муниципальной сети дорог в 2024 году будут выполнены ремонтные работы на 13 искусственных сооружениях. Причем 10 из них уже в работе. Будут завершены реконструкции на 5 мостах, начнем работы еще на 4 со сроком окончания в 2025 году. На местной сети в работе 4 мостовых объекта — мост через реку Плава, пешеходный мост и путепровод в Узловском районе и мост через Упу в Туле, — пояснил Родион Дудник.

Подробно обсудили строительство моста через Упу. Об уникальной технологии его строительства можно прочитать здесь.

По словам министра, объект выполнен на 40,7%. Работы будут завершены в соответствии с графиком в этом году, ориентировочно ко дню города. Объект обойдется в 3,6 млрд. руб.

Подрядчик приступил к земельным работам по созданию примыкая мостового сооружения и дорожной сети со стороны Заречья.

— Ул Курковая (1,3 км) и Набережная Дрейера (2,3 км) в рамках нацпроекта БКД будут комплексно отремонтированы. Контракт уже заключен. Работы по этим улицам синхронизированы с работами по примыканию мостового сооружения и строительству моста, — пояснил министр.

По нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» в Туле будут комплексно отремонтированы — помимо ул. Курковой и Набережной Дрейера, еще две: ул. Дм. Ульянова (1,8 км) и Щекинское шоссе (3,9 км от пр. Ленина до Орловского шоссе).

Общая стоимость работ 695 млн. руб. Уже заключен контракт с ООО «ДСК 108». Работы начнутся сразу, как только позволит погода, а сдача объектов запланирована на 1 октября 2024 года.

Еще один важный объект дорожной сети региона — мостовые сооружения в Узловой, пешеходный переход и автомобильный путепровод. Они свяжут две части города, разделенные железной дорогой.

— Общая стоимость двух объектов — почти 1,2 млрд. руб., в том числе пешеходного перехода — 172 млн. руб., — пояснил глава администрации Узловой Николай Терехов. — Строительство пешеходного перехода планируем завершить в сентябре 2024 года, работы идут в графике. Автомобильный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2025 года. До конца мая будут вынесены все коммуникации, попадающие в зону строительства. Работы идут в графике. На объектах установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к интернету — для контроля за работами, а также для информирования узловчан о перекрытиях движения.

— Этот объект очень важен для транспортной схемы ОЭЗ «Узловая» и соседних районов региона, — подчеркнул губернатор. И потребовал держать на жестком контроле выполнение всех планов работ по ремонту дорог и строительству мостовых сооружений.