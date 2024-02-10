В Заокском районе открылся обновленный музей-усадьба А.Т. Болотова

Музей не потерял атмосферы, но стал более современным и интересным для молодежи.

9 февраля в д. Дворяниново Заокского района после ремонта и модернизации открылся музей-усадьба А.Т. Болотова. Работы выполнены в рамках национального проекта «Культура».

Первых гостей обновленной экспозиции приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что музей станет точкой притяжения Заокского музейного кластера и активным участником проектов «Музейная зима» и «Музейное лето в Туле», инициированных губернатором Алексеем Дюминым:

- Дворяниново – усадьба, в которой живет дух истории, это настоящая жемчужина нашего региона. Поэтому, когда появилась возможность, мы приложили все силы, чтобы благодаря нацпроекту «Культура» это место, не потеряв свою атмосферу, стало современным и интересным для посетителей – в первую очередь, для молодежи. Мы благодарим Министерство культуры РФ и Губернатора Алексея Дюмина за проекты, которые дают отрасли не только колоссальную поддержку, но и импульс для развития.

Теперь музей оснащен современным мультимедийным оборудованием. С помощью информационных панно с монофонами посетители могут узнать много интересного о жизни А.Т. Болотова, о лечебных свойствах трав, которые он изучал. В рабочем кабинете, благодаря проекции, можно увидеть писателя за работой и «пообщаться с ним», а также познакомиться с «ожившими» рисунками его авторства. В интерактивном шкафу появилась библиотека, в которой хранятся редкие книги по биологии, среди них издания XVIII века.

Один из залов экспозиции посвящен Богородицку, где Андрей Тимофеевич в течение 20 лет был управляющим. В зале транслируется мультфильм о создании Богородицкого парка. Интерактивная парковая зона позволяет «оказаться» на берегу пруда, в котором даже можно рассмотреть подводных обитателей. Здесь же появилась зона для фотосессии. Также после реконструкции в музее появились еще два зала: лакейская и выставочный зал.

Отметим, музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново» был основан в 1988 году к 250-летию со дня его рождения. Усадьбу восстановили на старом фундаменте по описаниям и рисункам хозяина.