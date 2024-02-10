Ефремовцу, воспользовавшемуся чужой банковской картой, грозит до шести лет колонии

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» обратился 62-летний местный житель. Он сообщил, что оставил свою банковскую карту в банкомате, после чего с неё произошло списание денежных средств путем бесконтактной оплаты в различных торговых организациях. Общая сумма ущерба составила 4 тысячи 635 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения был установлен 44-летний житель посёлка Восточный Ефремовского района. Злоумышленник признался в совершенном деянии.

В настоящее время следователем межмуниципального отдела МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Тульская полиция разъясняет, что хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража с банковского счета. В отличие от обычного хищения чужого имущества, кража с банковской карты (банковского счета), независимо от суммы похищенного, является тяжким преступлением.

Для квалификации преступных действий по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ не имеет значения, каким образом похищены денежные средства – через банкомат, либо путем перевода денежных средств на другой банковский счет, либо путем совершения покупок через Интернет, либо путем оплаты покупок в магазине.

Таким образом, найденная чужая банковская карта не является находкой, а является ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие денежных средств с найденной карты, либо оплата покупок с ее помощью образуют состав преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.