В тульском парке «Патриот» открылась выставка «Подвиг Варяга»

Тулякам стали доступны подлинные архивные документы и предметы из фондов музеев и библиотек региона

10 февраля в парке «Патриот» прошел военно-патриотический праздник к 120-летию подвига крейсера «Варяг».

- В этот день мы с гордостью вспоминаем наших моряков, нашего славного земляка Всеволода Руднева, который является символом стойкости, героизма и силы духа. Память о нем мы должны сохраняться и передавать будущим поколениям, - сказала Татьяна Рыбкина.

В парке открылась выставка Центрального военно-морского музея им. Петра Великого «Подвиг Варяга». Ее дополнили подлинные архивные документы и предметы из фондов музеев и библиотек региона.

Также в «Патриоте» прошли тематические интерактивные программы и мастер-классы. Ведущие творческие коллективы муниципальных образований региона выступили с большой концертной программой.

Напомним, вчера на малой родине командира крейсера - контр-адмирала Российского Императорского Флота Всеволода Федоровича Руднева прошел митинг, который сопровождался ружейным салютом, выступлением военного оркестра и торжественным маршем.