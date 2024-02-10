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В тульском парке «Патриот» открылась выставка «Подвиг Варяга»

В тульском парке «Патриот» открылась выставка «Подвиг Варяга»

Тулякам стали доступны подлинные архивные документы и предметы из фондов музеев и библиотек региона

10 февраля в парке «Патриот» прошел военно-патриотический праздник к 120-летию подвига крейсера «Варяг». 

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- В этот день мы с гордостью вспоминаем наших моряков, нашего славного земляка Всеволода Руднева, который является символом стойкости, героизма и силы духа. Память о нем мы должны сохраняться и передавать будущим поколениям, - сказала Татьяна Рыбкина

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В парке открылась выставка Центрального военно-морского музея им. Петра Великого «Подвиг Варяга». Ее дополнили подлинные архивные документы и предметы из фондов музеев и библиотек региона. 

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Также в «Патриоте» прошли тематические интерактивные программы и мастер-классы. Ведущие творческие коллективы муниципальных образований региона выступили с большой концертной программой. 

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Напомним, вчера на малой родине командира крейсера - контр-адмирала Российского Императорского Флота Всеволода Федоровича Руднева прошел митинг,  который сопровождался ружейным салютом, выступлением военного оркестра и торжественным маршем.

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Автор:
сегодня, в 16:58 +4
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