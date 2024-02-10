В Туле простились с Михаилом Грязевым

– Михаил Васильевич – живой, энергичный, яркий, профессиональный, эмоциональный, настоящий человек. Я помню, как вот буквально перед последним заседанием областной Думы мы с ним смеялись, шутили, какие-то анекдоты рассказывали. После заседания пожали руки и пожелали удачи. Оказалось, что это в последний раз. Я в нём ценил и буду ценить именно эту яркость и «настоящесть» – таких мало людей.

Семья Грязевых для Тулы легендарная. Михаил Васильевич, что называется, пошёл в отца. Я думаю, Тула его запомнила, с одной стороны ректором, с другой – преподавателем. Здесь очень много людей, которые учились у него, слушали его лекции.

Уверен также, что много людей запомнило его депутатом. Он был неравнодушным, ярким, вникал в проблемы – настоящий нормальный депутат.

Ну и, конечно, я думаю, мы его запомнили ярким мужчиной, эффектным, красивым, настоящим. Я думаю, вот такой он останется в памяти всех нас.