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В Туле простились с Михаилом Грязевым

В Туле простились с Михаилом Грязевым

Отпевание и прощание с Михаилом Грязевым состоялось в Туле в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Проститься и проводить в последний путь бывшего ректора ТулГУ и депутата Тульской областной Думы пришли сотни человек. В какой-то момент церковь не смогла вместить всех желающих, и люди в длинной очереди стояли на улице.

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Среди тех, кто пришел проститься были бывшие прокуроры области Александр Козлов и Олег Черныш, бывший глава администрации Тулы Олег Самылин, экс-мэр Тулы Владимир Могильников, депутат Госдумы Владимир Афонский и многие другие.

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Коллеги и друзья поделились своими воспоминаниями о Михаиле Грязеве.

Сергей Белов, депутат Тульской областной Думы:

Сергей Белов

– Михаил Васильевич – живой, энергичный, яркий, профессиональный, эмоциональный, настоящий человек. Я помню, как вот буквально перед последним заседанием областной Думы мы с ним смеялись, шутили, какие-то анекдоты рассказывали. После заседания пожали руки и пожелали удачи. Оказалось, что это в последний раз. Я в нём ценил и буду ценить именно эту яркость и «настоящесть» – таких мало людей.

Семья Грязевых для Тулы легендарная. Михаил Васильевич, что называется, пошёл в отца. Я думаю, Тула его запомнила, с одной стороны ректором, с другой – преподавателем. Здесь очень много людей, которые учились у него, слушали его лекции.

Уверен также, что много людей запомнило его депутатом. Он был неравнодушным, ярким, вникал в проблемы – настоящий нормальный депутат.

Ну и, конечно, я думаю, мы его запомнили ярким мужчиной, эффектным, красивым, настоящим. Я думаю, вот такой он останется в памяти всех нас.

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Ольга Слюсарева, мэр Тулы:

Ольга Слюсарева

– Михаил был жизнерадостным человеком. Про такого даже сложно пока думать, что он ушёл. Вы знаете, он всегда был с улыбкой, светлый, позитивный. Когда о нём думаешь, улыбаться хочется. Он был какой-то непосредственный, неординарный. Всегда мог найти тему для разговора, для обсуждения. Тем не менее решал многие проблемы. Всегда вдумчиво к этому подходил. Его студенты любили и будут любить. Тяжело воспринимается эта утрата. Такие люди не должны так рано уходить.

Владимир Афонский, координатор проекта «Безопасные дороги»:

Владимир Афонский

– Запомнил Михаила Васильевича, как очень светлого, очень открытого человека, надёжного товарища и друга. Михаила знаю ещё с 90-ых. Его дружеское плечо, его тонкий юмор всегда давал возможность верить в лучшее, несмотря на сложности тех лет. Он был очень оптимистичным человеком, настоящим товарищем. Конечно, это большая потеря для всех нас. Светлая память замечательному человеку, другу, товарищу, отцу. Михаил очень талантливый человек. И недаром на его счету очень много научных изобретений. Он профессор, доктор наук, и я был искренне рад, когда Михаил принял решение пойти в большую политику и стать депутатом Тульской областной Думы. Он, будучи человеком очень отзывчивым, пропускал через своё сердце каждое обращение и помогал, стремился, чтобы действительно жизнь становилась лучше.

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Сергей Харитонов, депутат Тульской областной Думы:

Сергей Харитонов

– У меня как-то вообще никак не укладывается в голове, у меня ощущение, что я его помню, и всегда буду помнить. Я был знаком с ним давно, по комсомолу его помню еще. Потому что как-то вот сошлись, что-то было такое притягательное в нём. Вот и когда он стал ректором, я вот знаете, вздохнул. Думаю, на земле есть правда, и он будет продолжать дело нашего альма-матера – политеха.

Это настоящий друг, учёный, патриот, организатор, государственный человек. Кто такой герой? Это тот, кто сначала о Родине думает, а потом о себе. Вот именно таким и был Михаил Грязев. Человек абсолютный оптимист, очень любил людей. Для него помочь человеку было это, наверное, больше, чем сделать что-то для себя. Он, когда был никогда не ныл, никогда не решал за чужой счет свои вопросы, всегда сам. Поэтому и такая скоропостижная смерть – бензин кончился, сгорел. Это мой друг. Это мой товарищ. Это мой человек, которого я буду помнить.

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Галина Фомина, заместитель председателя Общественной палаты Тульской области:

Галина Фомина

– Михаил был человеком ответственным, энергичным, оптимистично настроенным, любил юмор. Я радовалась, что он дружил очень с Героем России Сергеем Залетиным, они с ним играли в теннис. Я всегда интересовалась, спрашивала, какой счёт. Михаил был человечным, открытым, чутким к чужим переживаниям, порядочный. Как ректора его любили и уважали. Это человек высокой эрудиции. Он был настоящим патриотом нашей Тульской земли.

Михаил Иванцов, депутат Тульской областной Думы:

Михаил Иванцов

– Жизнерадостный человек, и в то же время вдумчивый, интересный. Он много сделал для города, для университета. Он очень чтил память своего отца. Дай Бог, чтобы на том свете у него все было хорошо и легко, а мы его будем помнить. Мы с ним практически учились вместе, он на два года старше меня. Одни учителя у нас были, и именно это нас связывало как людей, которые знают историю нашего института, гордятся ею. При общении, конечно, мы испытывали удовольствие друг от друга, часто ходили в гости, общие застолья и общие разговоры. Конечно, очень жалко, что такой человек ушёл.

Похоронили Михаила Грязева на Аллее Славы городского кладбища № 1 (Смоленское).

Напомним, днем 8 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, без признаков жизни найден Михаил Грязев. 

По факту смерти депутата Тульской областной Думы проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Координирует работу следственной группы руководитель следственного отдела по Зареченскому району города Тулы Николай Ханин. О результатах будет незамедлительно доложено руководителю следственного управления Владимиру Усову.

По предварительной информации, причиной смерти бывшего ректора ТулГУ и народного избранника стали проблемы с сердцем.

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