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Ситуационный центр предупреждает туляков о грядущем похолодании

Ситуационный центр предупреждает туляков о грядущем похолодании

Воздух остынет за сутки на 5 градусов.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды в ближайшие сутки ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более. Об этом сообщает Ситуационный центр губернатора Тульской области. 

ГУ МЧС России также предупреждает о похолодании и напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня ночью и завтра днем будет без осадков, ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура по области ночью -18...-13 градусов, днем -9...-4. 

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сегодня, в 16:34 +1
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