Ситуационный центр предупреждает туляков о грядущем похолодании

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более. Об этом сообщает Ситуационный центр губернатора Тульской области.

ГУ МЧС России также предупреждает о похолодании и напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня ночью и завтра днем будет без осадков, ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура по области ночью -18...-13 градусов, днем -9...-4.