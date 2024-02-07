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В парке «Патриот» пройдёт «День Варяга»
Фото Алексея Пирязева

В парке «Патриот» пройдёт «День Варяга»

10 февраля участников ждут мастер-классы, мини-мастерские и полевая кухня.

10 февраля в тульском парке «Патриот» пройдёт «День Варяга». Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации. В программе:
 
  • в 12.00 — концерт с участием тульских творческих коллективов;
  • с 12.00 до 15.30 — мастер-классы: мини-мастерская по ремонту пулемета «Максим», «Штыковой бой», вязание морских узлов. Участники услышат историю подвига легендарного крейсера, сложат из бумаги корабль, украсят его и вложат памятные фотографии, вырезки из газет и не только;
  • с 13.00 работает полевая кухня. В меню — макароны по-флотски и ароматный чай из самовара;
  • в 13.30 стартует квест для детей и взрослых «Только смелым покоряются моря»;
  • В 14.00 начнется лекция: насколько эффективно и умело действовали экипажи русских кораблей в сражении с превосходящими силами противника; почему «Варяг» был затоплен, а не взорван.
Также посетители увидят подлинные документы из Госархива Тульской области, посвященные В. Ф. Рудневу и крейсеру «Варяг».
 

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Фотограф:
сегодня, в 11:02 0
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туляки
Место
Парк Патриот
 

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