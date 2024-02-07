В Туле налоговая банкротит Центральную диспетчерскую службу

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Сумма долгов АО «ЦДС ТО» пока что неизвестна — заявление ФНС поступило в суд 29 января и еще не принято к рассмотрению.

Напомним, «ЦДС ТО» была учреждена в 2011 году. Инициаторами ее создания выступили две компании, работающие на региональном рынке автоперевозок.

«ЦДС ТО» специализируется на информационных услугах и анализе цифровых данных. В 2022 году выручка компании составила 14 миллионов рублей. Согласно данным из открытых источников с 26 сентября 2023 года фирма находилась в стадии ликвидации.



В июле 2014 года организация взяла на себя обязанности регионального центра навигации и информации (РНИЦ). Фирма отвечает за передачу телематических данных о работе транспорта, на котором установлены системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

