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В Туле стартовал проект «Выбираем всей семьей!»

В Туле стартовал проект «Выбираем всей семьей!»

Во вторник, 6 февраля на площадке общественного ресурсного центра города Тулы был дан старт проекту с объединяющим названием «Выбираем всей семьей!».

С инициативой организовать для земляков серию интересных патриотических, исторических мероприятий, выступила региональная общественная организация «Добрый Мир».

–  Мы решили провести серию акций патриотической направленности - «Выбираем всей семьей!», – рассказал на презентации проекта председатель региональной общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. – Это будут различные мероприятия: встречи, мастер-классы, открытые уроки и лекции, спортивные соревнования, праздники, викторины. Надеемся, наш проект соберет самые дружные семьи, знающие и продолжающие узнавать историю своей страны.

Одним из направлений проекта станут викторины с ценными подарками, приуроченные к знаковым событиям и праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, 18 марта – 10 лет воссоединения Крыма с Россией, 12 июня – День России , 22 августа – День флага, 8 сентября – День Тульской области и День города-героя Тулы, 12 декабря – День Конституции.

Первая викторина с ценными подарками будет приурочена ко Дню защитника Отечества. На официальной странице «Добрый Мир» в сети ВКонтакте будут опубликованы вопросы, и по итогам среди участников, правильно ответивших на вопросы, в прямом эфире разыграют подарки.

– Приглашаем всех земляков активно участвовать в проекте, а коммерческие организации – стать партнерами акции, – сказал Антон Неклюдов. – Благодарим уже откликнувшихся предпринимателей, которые помогут нам провести первые викторины. Надеемся, наше начинание будет с интересом воспринято жителями Тульской области.

Представители «Российского военно-исторического общества» предложили помочь с составлением вопросов и в их экспертной оценке. Активисты «Молодой Гвардии» вызвались участвовать в организации мастер-классов – опыт у волонтеров в этом деле огромный! А руководитель организации «Ходи, Тула» и клуба «Улыбка» Елена Чернова предложила партнерство в проведении фестиваля северной ходьбы, который пройдет 23 февраля в Комсомольском парке.

Организация «Добрый Мир» работает с 2016 года и в сотрудничестве с другими общественными объединениями реализовала немало социально значимых проектов патриотической и краеведческой направленности. Жителям региона хорошо известен, например, туристический проект «Своими глазами» по развитию внутреннего туризма, ежегодно организующий бесплатные автобусные экскурсии для знакомства с достопримечательностями Тульского края. За семь лет такие путешествия совершили более 17 тысяч человек! А еще по приглашению «Доброго Мира» свыше 900 молодых жителей области смогли сделать свой «СелфиВыбор», порядка полутора тысяч активистов прошли «Школу лидеров общественного мнения». Более 2 тысяч жителей стали участниками различных познавательных викторин, самая «выстрелившая» из них – «Тульский Токарев».

– Проект просто замечательный! – отметила Елена Чернова, руководитель организации «Ходи, Тула» и клуба «Улыбка». – История страны, история каждой семьи – это самое родное и важное. Было бы здорово совместить спортивные акции с популяризацией исторического наследия – такой формат привлек бы и молодежь, и старшее поколение. Готовы сотрудничать по всем направлениям.

– Мы обязательно поддержим этот проект, сегодня через свои социальные сети расскажем мамам по всей области, – сказала руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в городе Тула Елена Гуськова. – Всегда участвуем в мероприятиях, объединяющих целые семьи, это действительно важно для наших детей, для будущего. Обязательно подготовимся, вспомним исторические даты. С нетерпением ждем вопросов, а дальше будем ждать победителей среди наших активистов. Такой здоровый азарт тоже объединяет! Проект «Выбираем всей семьей!» – это точно наш выбор!

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