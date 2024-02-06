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В Щекинском районе водителя наказали за опасный обгон

В Щекинском районе водителя наказали за опасный обгон

Маневр нарушителя едва не привел к лобовому ДТП.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району провели административное расследование на нашей публикации «В Щекинском районе водитель рискнул жизнью ради обгона». Водитель установлен и привлечен к ответственности.

«29 января 2024 года на 33 километре автодороги „Подъезд к городу Туле“ водитель автомобиля Lada Vesta при обгоне транспортного средства осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В отношении виновника составлен протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. По результатам рассмотрения водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональном УГИБДД.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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сегодня, в 20:20 −1
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