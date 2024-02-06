Коллектив «Спасская слобода» из Новомосковска выступил на фестивале в Индии

Фольклорный ансамбль «Спасская слобода» открыл международную ярмарку ремесел. Коллектив из Тульской области выступил 4 февраля.



Помимо танцев, участники ярмарки продемонстрировали на национальных стендах предметы народного творчества и гастрономического искусства.

Международная ярмарка народного творчества и ремесел в Индии «Сураджкунд Мела» ежегодно собирает свыше 500 артистов из 50 стран мира. Тульские артисты отправились в Индию при организационной поддержке администрации Новомосковска.



Мероприятие проводится Департаментом туризма Харьяны в Сураджкунде при поддержке Минкульта РФ.