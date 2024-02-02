  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «‎Большегрузы разбивают нашу дорогу»: жители 1-го Лихвинского проезда пожаловались на строительную технику - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«‎Большегрузы разбивают нашу дорогу»: жители 1-го Лихвинского проезда пожаловались на строительную технику
Фото читателя

«‎Большегрузы разбивают нашу дорогу»: жители 1-го Лихвинского проезда пожаловались на строительную технику

Туляки несколько лет просили залатать ямы. И – случилось! Но надолго ли хватит дороги?

В редакцию Myslo обратился житель Привокзального района.

По его словам, дорогу в 1-м Лихвинском проезде постоянно «‎давят» большегрузы и бетономешалки.

С содержанием объектов дорожной сети — тоже беда. Туляк утверждает: проезжую часть чистят, а вот обочины и пешеходные дорожки — нет. Что касается ямочного ремонта, то жители выпрашивали его несколько лет. И вот внезапно среди зимы проезжую часть наконец отремонтировали.

— Ямы латали на прошлой неделе и где-то вчера, позавчера… К приезду наверное, — рассказал читатель.

Разрешен ли крупногабаритным автомобилям проезд через эту улицу? За комментарием Myslo обратился в региональный УГИБДД по Тульской области. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:45 +3
Другие статьи по темам
Место
1-ый Лихвинский проездТулаПривокзальный район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Путин прибыл в Тулу
Владимир Путин прибыл в Тулу
Ремонт полицейской медсанчасти: тульское УФАС включило предпринимателя в «черный список»
Ремонт полицейской медсанчасти: тульское УФАС включило предпринимателя в «черный список»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.