«‎Большегрузы разбивают нашу дорогу»: жители 1-го Лихвинского проезда пожаловались на строительную технику

В редакцию Myslo обратился житель Привокзального района.
По его словам, дорогу в 1-м Лихвинском проезде постоянно «давят» большегрузы и бетономешалки.
С содержанием объектов дорожной сети — тоже беда. Туляк утверждает: проезжую часть чистят, а вот обочины и пешеходные дорожки — нет. Что касается ямочного ремонта, то жители выпрашивали его несколько лет. И вот внезапно среди зимы проезжую часть наконец отремонтировали.
— Ямы латали на прошлой неделе и где-то вчера, позавчера… К приезду наверное, — рассказал читатель.
Разрешен ли крупногабаритным автомобилям проезд через эту улицу? За комментарием Myslo обратился в региональный УГИБДД по Тульской области.