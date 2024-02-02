«‎Большегрузы разбивают нашу дорогу»: жители 1-го Лихвинского проезда пожаловались на строительную технику

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Туляки несколько лет просили залатать ямы. И – случилось! Но надолго ли хватит дороги?

В редакцию Myslo обратился житель Привокзального района.

По его словам, дорогу в 1-м Лихвинском проезде постоянно «‎давят» большегрузы и бетономешалки.

С содержанием объектов дорожной сети — тоже беда. Туляк утверждает: проезжую часть чистят, а вот обочины и пешеходные дорожки — нет. Что касается ямочного ремонта, то жители выпрашивали его несколько лет. И вот внезапно среди зимы проезжую часть наконец отремонтировали.

— Ямы латали на прошлой неделе и где-то вчера, позавчера… К приезду наверное, — рассказал читатель.

Разрешен ли крупногабаритным автомобилям проезд через эту улицу? За комментарием Myslo обратился в региональный УГИБДД по Тульской области.