Ремонт полицейской медсанчасти: тульское УФАС включило предпринимателя в «черный список»

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Предприниматель выиграл контракт, но не подписал его. Говорит, что письмо попало в спам.

В мае 2023 года медсанчасть УМВД Тульской области решили частично отремонтировать, для чего разместили заявку на госзакупках. Был проведен электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия входной группы поликлиники. Начальная (максимальная) цена контракта составила 338 064 руб. 91 коп.

Победителем стал ИП Капустин. Всего на ремонт поликлиники предприниматель выиграл три аукциона. Однако в установленные сроки он не подписал проект контракта, не представил документ об обеспечении его исполнения. Тем самым — уклонился от заключения договора.

Тульское УФАС по заявлению медсанчасти включило информацию о подрядчике в реестр недобросовестных.

— Выиграв три аукциона на выполнение работ по текущему ремонту объектов поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по Тульской области», победитель фактически отказался заключать все три контракта. Согласно его пояснениям причиной неподписания в срок проектов контрактов стало поступление уведомлений о необходимости подписания документов от электронной площадки оператора в папку «Спам» электронной почты, — рассказали в УФАС.

Других объективных причин у предпринимателя не подписывать документы не нашлось.

— Необходимость осуществлять действия, связанные с подписанием контракта — прямая обязанность участника закупки вне зависимости от поступления каких-либо уведомлений, — отметили в антимонопольной службе.

Подрядчик с включением в список недобросовестных поставщиков не согласился и обжаловал решение в «арбитраже». Но проиграл: Арбитражный суд Тульской области заявителю в исключении из реестра отказал.