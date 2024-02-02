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Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в кафе «Под мостом»
Фото: Яндекс.Карты

Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в кафе «Под мостом»

Дальнейшую судьбу заведения определит Пролетарский районный суд.

Специалисты ведомства провели проверку в кафе, расположенном по адресу: ул. Демидовская Плотина, д. 5. Посетители называют это заведение просто – «Под мостом». Там были выявлены нарушения поточности технологических процессов.

В кафе не контролировалось качество и безопасность реализуемой продукции, из оборота изъято 613 кг кулинарной продукции и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество и актуальный срок годности.

Всё это создаёт угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, работа заведения приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в Пролетарский районный суд.

 

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вчера, в 21:21 0
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