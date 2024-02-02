Владимир Путин: «Спасибо тульским оружейникам, всем, кто создаёт мощный и надёжный «щит Родины»

Тульская область выбрана для его проведения неслучайно. Неравнодушные жители региона и лично губернатор Алексей Дюмин активно поддерживают участников СВО и их семьи. Военнослужащих снабжают дополнительным обмундированием, экипировкой, специальной техникой и оборудованием. Пока бойцы сражаются на передовой, их семьи окружены персональной заботой и вниманием. Помимо федеральных мер поддержки, в области действует 58 региональных.

2 февраля на Тулаточмаше – одном из ключевых оборонных предприятий региона – президент встретился с активом участников форума. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Глава государства отметил, что форум собрал людей, которые не щадят своей жизни, своего здоровья для того, чтобы обеспечить интересы России. В этой работе невозможно достичь успеха без разносторонней поддержки. Основной вклад в общее дело вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это 6 тысяч предприятий, на которых работают 3,5 миллиона человек. За последние полтора года в оборонке создано более полумиллиона новых рабочих мест.

На встрече обсудили вопросы социальной поддержки работников предприятий ОПК. Один из участников обратил внимание Президента на важность решения жилищного вопроса, в том числе для молодых специалистов. Владимир Путин отметил, что в 2024 году выделено 1,5 млрд рублей на субсидирование арендного жилья для системы ОПК. Это коснётся 38 тысяч человек. Алексей Дюмин предложил крупным холдингам предоставлять сотрудникам жилищные меры поддержки.

«Порядка 15 тысяч человек устроили на работу по запросам наших предприятий, а в краткосрочной перспективе на период 2024 года нужно еще 5 тысяч человек. Исходя их того, что это крупные холдинги и корпорации, можно поговорить с их руководством, чтобы они тоже поучаствовали по этому направлению: это подъемные, компенсация аренды, расширение социального пакета», - сказал Алексей Дюмин.

Владимир Путин отметил, что у всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел, который можно направить на решение социальных вопросов.

На встрече активисты поделились с президентом предложениями по борьбе с БПЛА, оказанию медицинской помощи, техническому обеспечению и экипировке военнослужащих, работе волонтёров.

Также президент посетил атриум Тульского кремля, где состоялось пленарное заседание форума. В нем участвовали волонтёры, которые с первых дней СВО поддерживают военнослужащих; сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители, разработчики техники и экипировки для военных, врачи, военные корреспонденты.

Владимир Путин приветствовал всех участников форума. Он подчеркнул, что работники предприятий ОПК, в том числе туляки, совершили прорыв, достойный великих предков. Сейчас осваивается выпуск принципиально новой техники. Объёмы производства постоянно растут: за год по ряду показателей они увеличиваются не на проценты, а в разы.

«Хочу ещё раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создаёт мощный и надёжный «щит Родины», за напряжённый, без преувеличения, героический труд и за достойные результаты, – подчеркнул глава государства. – Уже отмечал и хочу повторить: за время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал, без всякого преувеличения, трудовой подвиг. Вы – сейчас обращаюсь ко всем работникам российских оборонных предприятий страны – доказали, что достойны наших великих предков: тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осаждённого Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, а фактически у промышленности Европы, которая работала тогда на нацистскую Германию. Вся страна, весь наш сплочённый народ от мала до велика стали творцами Победы 1945 года.

Владимир Путин поблагодарил добровольческие коллективы, в том числе по линии ОНФ, которые собрали более 11 млрд рублей на нужды фронта. Это позволило приобрести для боевых частей тысячи беспилотников и радиостанций, аптечек и бронежилетов. Как подчеркнул президент, акая поддержка из всех регионов нашей многонациональной страны бесценна. Она укрепляет боевой дух наших ребят, они знают, что в них верят и ждут их с победой.

Президент отметил коллектив оборонного предприятия НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева орденом «За доблестный труд». Такая награда в стране вручена впервые. Указ о её учреждении был подписан накануне. Сотрудники предприятия удостоились ордена за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала России. Они ведут разработку систем реактивного залпового огня, дистанционного минирования, а также многократно увеличили объем производства.