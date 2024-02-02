Путин в тульском онкоцентре: «Такое современное оборудование!»

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Лидер России высоко оценил качество оснащения медучреждения. Здание многопрофильного онкоцентра возведено в Туле по поручению президента в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и завершились на год раньше запланированного срока: в ноябре 2023-го объект получил лицензию на медицинскую деятельность и был введён в эксплуатацию. В онкоцентре установлено более 2420 единиц медицинского оборудования, из которых 40 — высокотехнологичные. В штате 230 врачей и 370 средних медицинских работников.

Владимир Путин ознакомился с видеопрезентацией о работе онкологического диспансера, осмотрел операционный блок и палаты хирургического отделения.

— Такое современное оборудование! Нет ощущения, что здесь замкнутое какое-то пространство. Воздуха много, красиво. Это тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится, — поделился своими впечатлениями российский лидер.

После осмотра онкоцентра Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии онкологических центров в Томске, Уфе и Якутске. Обращаясь к участникам мероприятия, президент отметил высокое качество тульского центра.

— Только что посмотрели тульский онкоцентр, который был открыт совсем недавно, в конце прошлого года. И что сразу обращает на себя внимание: значительная часть оборудования – а онкологическое направление сегодня одно из самых сложных, высокотехнологичных в медицине – именно отечественного, российского производства, – сказал глава государства. Как отметил главврач [Дмитрий Истомин], высокое качество и удобство применения дают основания полагать, что мы в правильном направлении двигаемся. Хочу ещё раз подчеркнуть, не только здесь, но и в Калининграде мне говорили то же самое – [оснащённость] полностью отвечает самым передовым требованиям.

Напомним, в рамках исполнения послания президента от 2018 года была сформирована общенациональная программа по борьбе с онкозаболеваниями до 2024 года. На ее реализацию направляется свыше 960 миллиардов рублей.

– Одна из важнейших задач – повышение эффективности диагностики. И мы все понимаем, что именно раннее выявление, своевременное начало лечения позволяют победить многие виды этого заболевания, сохранить и продолжить жизнь, качество жизни. В этом плане уже многое сделано. Обследования на наиболее распространённые виды онкологических заболеваний включены в программы диспансеризации и профилактических осмотров. В регионах страны открыто уже более 500 центров амбулаторной онкологической помощи, где можно пройти весь комплекс исследований, а в дальнейшем – при необходимости – и амбулаторное лечение.

Созданы и действуют 18 референс-центров, которые на высочайшем научном уровне помогают уточнить диагноз, найти оптимальные методы лечения. Здесь тоже главврач говорил, хочу поблагодарить Министерство здравоохранения и руководство, правительство, за то, что создаются условия для постоянного обмена опытом с нашими ведущими онкоцентрами, с тем чтобы коллеги на местах могли бы в оперативном режиме, практически в режиме онлайн советоваться с коллегами в наших ведущих лечебных заведениях.

Владимир Путин отметил, что результат от проведенной с 2018 года работы уже есть: доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях возросла, а смертность снижается. Особо он отметил позитивную динамику в лечении детей, столкнувшихся с тяжёлым недугом.

– Важно и дальше работать над повышением доступности онкологической помощи, делать всё для того, чтобы диагностику, а если это по медпоказаниям возможно, и лечение человек мог получить быстро, качественно, эффективно и, желательно, на том месте, где работает. Потому что мы прекрасно понимаем: чем быстрее, тем лучше. А если связано с какими-то переездами, ожиданиями, стояниями в очередях, это приводит к тяжёлым последствиям. Но, повторяю, в целом задача решается, и деньги, которые мы выделили, тратятся, и тратятся рационально, – заключил президент.