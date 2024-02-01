  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей
Фото из архива Myslo.

Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей

Гражданская коллегия пересмотрела решение Донского городского суда.

Трагедия в районе железнодорожного вокзала Бобрик-Донской случилась в июне 2022 года. Поздно вечером туляк переходил железнодорожные пути и попал под поезд. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Выяснилось, что мужчина работал учителем физкультуры. Из-за полученных травм он не смог продолжать трудовую деятельность. Суд первой инстанции взыскал с РЖД в пользу гражданина Золотухина возмещение вреда в размере утраченного заработка в 376 тыс. рублей. Моральный ущерб оценили в 90 тыс. рублей.

31 января судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда изменила решение. Сумму компенсации морального вреда увеличили до 300 тыс. рублей.

Читайте по теме: В Тульской области физрук попал под поезд и отсудил у РЖД 95 тысяч рублей

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
РЖДпопал под поезд
Место
Тульский областной суд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек
В январе в перинатальном центре Тулы родилось 12 двойняшек
Более 200 туляков зарегистрировались в реестре доноров костного мозга
Более 200 туляков зарегистрировались в реестре доноров костного мозга
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.