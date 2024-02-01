Физрук попал под поезд: облсуд увеличил ему моральную компенсацию до 300 тыс. рублей

Фото из архива Myslo.

Трагедия в районе железнодорожного вокзала Бобрик-Донской случилась в июне 2022 года. Поздно вечером туляк переходил железнодорожные пути и попал под поезд. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Выяснилось, что мужчина работал учителем физкультуры. Из-за полученных травм он не смог продолжать трудовую деятельность. Суд первой инстанции взыскал с РЖД в пользу гражданина Золотухина возмещение вреда в размере утраченного заработка в 376 тыс. рублей. Моральный ущерб оценили в 90 тыс. рублей.

31 января судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда изменила решение. Сумму компенсации морального вреда увеличили до 300 тыс. рублей.

Читайте по теме: В Тульской области физрук попал под поезд и отсудил у РЖД 95 тысяч рублей