По каким адресам тулякам в феврале отключат газ

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 76,
- ул. Галкина, 24.
2 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 76,
- ул. Галкина, 24,
- ул. Волкова, 7.
5 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Шухова, 5-а,
- ул. Маяковского, 1-а,
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Калинина, 81.
6 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 76,
- ул. Галкина, 24,
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Калинина, 81.
7 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Калинина, 81,
- ул. Галкина, 26.
8 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 76,
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Кутузова, 106-а,
- ул. Калинина, 81,
- ул. Галкина, 26.
9 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Галкина, 26.
12 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Волкова, 9.
с 12.00 до 18.00
- ул. Станиславского, 10-а.
13 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Волкова, 7,
- ул. Гастелло, 38,
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Волкова, 9.
14 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Волкова, 9,
- ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22.
15 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Декабристов, 82,
- ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22.
19 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22,
- ул. Шухова, 19,
- ул. Дрейера наб., 56.
20 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22,
- ул. Шухова, 19.
21 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Шухова, 19.
26 февраля с 10:00 до 17:00
- ул. наб. Дрейера, 56,
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус 2.
27 — 29 февраля с 10.00 до 17.00
- ул. Ю. Фучика, 20, корпус 2.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.