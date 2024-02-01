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По каким адресам тулякам в феврале отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам в феврале отключат газ

Публикуем график работ.

В феврале специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ. 

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 76,
  •  ул. Галкина, 24.

2 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 76,
  • ул. Галкина, 24,
  • ул. Волкова, 7.

5 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Шухова, 5-а,
  • ул. Маяковского, 1-а,
  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Калинина, 81.

6 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 76,
  • ул. Галкина, 24,
  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Калинина, 81.

7 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Калинина, 81,
  • ул. Галкина, 26.

8 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 76,
  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Кутузова, 106-а,
  • ул. Калинина, 81,
  • ул. Галкина, 26.

9 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Галкина, 26.

12 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Волкова, 9.

с 12.00 до 18.00

  • ул. Станиславского, 10-а.

13 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Волкова, 7,
  • ул. Гастелло, 38,
  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Волкова, 9.

14 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Волкова, 9,
  • ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22.

15 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Декабристов, 82,
  • ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22.

19 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22,
  • ул. Шухова, 19,
  • ул. Дрейера наб., 56.

20 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Приупская, 22/1; ул. Чаплыгина, 1/22,
  • ул. Шухова, 19.

21 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Шухова, 19.

26 февраля с 10:00 до 17:00

  • ул. наб. Дрейера, 56,
  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус 2.

27 — 29 февраля с 10.00 до 17.00

  • ул. Ю. Фучика, 20, корпус 2.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

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