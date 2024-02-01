3 февраля пройдёт масштабная ярмарка по вакансиям оборонно-промышленного комплекса

Ярмарка состоится с 10.00 до 15.00 на территории кластера «Октава» по адресу: Тула, Центральный переулок, 18.

Работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам расширенный социальный пакет, ДМС, отдых в российских санаториях, помощь в закрытии ипотеки, активную корпоративную жизнь, бесплатную доставку корпоративным транспортом к месту работы и обратно.

За первый месяц года в кадровых центрах Тульской области состоялось 9 встреч работодателей и соискателей в формате открытого отбора, на которых более 800 вакантных рабочих мест представили 14 крупных предприятий ОПК, организации из отрасли пищевого производства, а также легкой промышленности, социальной сферы, государственной службы и ЖКХ.

Всего на данный момент в базе «Работа России» представлено более 29 тысяч вакансий.

Работодатели продолжают предлагать вакансии по востребованным рабочим профессиям, приглашают на работу водителей, младший медицинский персонал, швей, поваров и специалистов разных направлений.

