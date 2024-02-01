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Тульская область заняла 31-е место в рейтинге регионов по реализации комплекса ГТО
Фото из архива Myslo.

Тульская область заняла 31-е место в рейтинге регионов по реализации комплекса ГТО

По итогам четырех кварталов 30 219 жителей региона выполнили нормы ГТО.

Опубликован рейтинг реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам IV квартала 2023 года. Как сообщает министерство спорта Тульской области, наш регион занял 31-е место.

— За время существования рейтинга это лучший результат нашего региона. Это стало возможным благодаря планомерной и слаженной работе регионального Центра тестирования ВФСК ГТО и специалистов в муниципалитетах. Всего по итогам четырех кварталов нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили на знаки 30 219 жителей Тульской области, — отметил руководитель регионального Центра тестирования Олег Жилкин.

12 928 человек получили золотой знак, 9625 — серебряный, 7666 — бронзовый.

Если хотите выполнить нормы ГТО, обращайтесь в региональный Центр тестирования:

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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