При проверке качества уборки тульских дворов за месяц выявлено 28 нарушений

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В январе сотрудники городского управления по административно-техническому надзору проверили более 2000 придомовых территорий.

Администрация Тулы напомнила, что расчистка дворов – зона ответственности управляющих компаний. Чтобы проверить, насколько хорошо коммунальщики справляются с этой задачей, проводятся специальные рейды.

В среду, 31 января, инспекторы УАТН посетили двор дома № 21 по Красноармейскому проспекту. Все работы проводились в соответствии с требованиями безопасности, придомовая территория была огорожена сигнальными лентами. А вот во дворе дома № 6 по ул. Вересаева обнаружились нарушения – крыша «заросла» льдом. Инспекторы выдали управляющей компании предписание.

С начала года в областной столице проверили более 2000 территорий многоквартирных домов. По уборке крыш выявлено 28 нарушений. Направлено три уведомления на составление протокола, остальные нарушения устранены. Проверки продолжаются.

Сообщить о проблеме жители могут на портале «Открытый Регион 71», через ЕДС или электронную приёмную областного правительства.