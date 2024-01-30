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В Тульской области снизилось число разбоев, грабежей и краж
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Тульской области снизилось число разбоев, грабежей и краж

Об этом рассказал начальник областного УМВД Андрей Даценко на заседании коллегии, посвящённом итогам прошлого года.

В 2023 году в регионе было зарегистрировано 16070 преступлений, в 5378 из них – тяжкие и особо тяжкие. На 19% снизилось количество разбойных нападений, на 21% – грабежей, на 13% – краж.

Выявлено три преступления террористического характера, десять преступлений и 80 правонарушений, связанных с экстремизмом. Сохраняется высокая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыто 419 преступлений прошлых лет, 109 из них – тяжкие и особо тяжкие.

Тульские полицейские изъяли около 750 килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ – втрое больше, чем годом ранее. Пресекли работу шести нарколабораторий, перекрыли 30 каналов поставки наркотиков.

Тульская область вошла в число 30 регионов России, которые выполнили целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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