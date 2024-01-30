На улицах Тулы установят 15 «умных» светофоров

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Об этом стало известно во время визита главы администрации Тулы Ильи Беспалова в Центр навигационного контроля и управления дорожным движением.

По словам первого заместителя сити-менеджера Дмитрия Ярцева, с 2020 года в Туле работает автоматизированная система дорожного движения. В городе действуют более 70 «умных» светофоров, в том числе на обоих проспектах, улицах Советской, Октябрьской и других.

Они самостоятельно определяют загруженность улиц и выбирают оптимальный режим регулирования движения. Интеллектуальная система может прогнозировать пробки и предупреждать их, изменяя светофорные фазы. При возникновении внештатных ситуаций, сотрудники навигационного центра могут регулировать работу «умных» светофоров вручную.

Всё это увеличило пропускную способность улично-дорожной сети на 11%, а среднюю скорость движения на 7 км/ч. Среднесуточная интенсивность на перекрёстках составила 2600 автомобилей в час. В текущем году ещё 15 светофоров Тулы будут заменены на «умные» и охватят самые сложные дорожные участки города.