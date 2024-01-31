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В Веневском районе пенсионер превратил свой дом в «резиновую квартиру»
Фото из архива Myslo

В Веневском районе пенсионер превратил свой дом в «резиновую квартиру»

Теперь мужчине грозит уголовное дело за нарушение миграционного законодательства.

В Тульской области участковые уполномоченные полиции выявляют «резиновые квартиры», в которых фиктивно зарегистрированы иностранцы. 77-летний житель Венёвского района зарегистрировал в своем доме пятерых мигрантов, но фактически места для проживания им не предоставил.

Полицейские проводят процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. УМВД России по региону напоминает: за нарушение порядка постановки на учет граждан Российской Федерации и иностранцев грозит административная и уголовная ответственность.

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сегодня, в 08:00 0
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