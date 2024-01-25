В 2023 году тулякам погасили долги по зарплате в размере 15 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы

Городская межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате зарплаты подвела итоги работы за 2023 год.

На заседании 24 января рассмотрели вопросы погашения задолженности по зарплате, соблюдения регионального соглашения о минимальной оплате труда, повышения выплат до среднеотраслевого уровня и легализации трудовых отношений. Кроме того, рассмотрели вопросы погашения задолженности перед бюджетом по налогам.

— В местный и региональный бюджеты в совокупности поступило 823,9 млн рублей. 102,7 млн руб. — в бюджет областного центра. Погашена задолженность по выплате зарплаты перед работниками в восьми организациях Тулы на общую сумму более 15 млн рублей, — рассказали в пресс-службе администрации города.

По итогам совместной работы в рамках заседания благодарственными письмами администрации города Тулы были награждены активные члены комиссии и участники заседаний.