В 2023 году тулякам погасили долги по зарплате в размере 15 млн рублей

На заседании 24 января рассмотрели вопросы погашения задолженности по зарплате, соблюдения регионального соглашения о минимальной оплате труда, повышения выплат до среднеотраслевого уровня и легализации трудовых отношений. Кроме того, рассмотрели вопросы погашения задолженности перед бюджетом по налогам.
— В местный и региональный бюджеты в совокупности поступило 823,9 млн рублей. 102,7 млн руб. — в бюджет областного центра. Погашена задолженность по выплате зарплаты перед работниками в восьми организациях Тулы на общую сумму более 15 млн рублей, — рассказали в пресс-службе администрации города.
По итогам совместной работы в рамках заседания благодарственными письмами администрации города Тулы были награждены активные члены комиссии и участники заседаний.