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Жесткое ДТП в деревне Иноземка под Ефремовом: столкнулись Kia и молоковоз
Автохамы и ДТП | Тула

Жесткое ДТП в деревне Иноземка под Ефремовом: столкнулись Kia и молоковоз

Обошлось без пострадавших.

ДТП произошло 22 января примерно в 11 часов в деревне Иноземка Ефремовского района.

Как сообщают источники Myslo, произошло столкновение автомобиля Kia и молоковоза MAN. В УГИБДД УМВД по Тульской области подтвердили, что авария обошлась без жертв.

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