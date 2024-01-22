Жесткое ДТП в деревне Иноземка под Ефремовом: столкнулись Kia и молоковоз

Автохамы и ДТП | Тула

ДТП произошло 22 января примерно в 11 часов в деревне Иноземка Ефремовского района.

Как сообщают источники Myslo, произошло столкновение автомобиля Kia и молоковоза MAN. В УГИБДД УМВД по Тульской области подтвердили, что авария обошлась без жертв.