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В этом году на маршруты в Туле выйдут 99 новых автобусов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В этом году на маршруты в Туле выйдут 99 новых автобусов

Это позволит почти полностью обновить городской автопарк.

В Тульскую область в 2023 году поступило 152 единицы нового транспорта, из них 17 трамвайных вагонов «Львенок». В каждом 40 сидячих мест, а общая вместимость — 155 пассажиров. За прошедшие полгода новые трамваи перевезли почти 1,5 млн человек.

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Также с начала 2023 года в регион поступили 135 автобусов ПАЗ и ЛиАЗ. Из них 25 единиц транспорта большой и средней вместимости будут работать на городских маршрутах. Транспорт оснащен камерами видеонаблюдения, климатической системой и USB-входами для подзарядки, адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Остальные 110 автобусов средней вместимости работают на маршрутах в Большой Туле, Донском, Ефремове, Новомосковске, Щёкино, Богородицком, Венёвском, Киреевском, Кимовском, Плавском, Тёпло-Огарёвском и Узловском районах.

В прошлом году новые городские и межмуниципальные автобусы перевезли 1,8 млн пассажиров.

— Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу обновлять общественный транспорт. По его поручению заключены долгосрочные контракты с перевозчиками, которые работают по регулируемым тарифам. В контрактах предусмотрены требования к качеству подвижного состава. Поэтому в регионе началась системная работа по обновлению транспорта. Ее задача — обеспечить комфортные и безопасные перевозки общественным транспортом как в Туле, так и в отдаленных уголках региона, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Всего по разным программам за 2023–2024 годы транспортные компании на условиях льготного лизинга приобретут в общей сложности более 200 автобусов.

— В течение 2024 года только на маршруты областного центра выйдут 99 новых автобусов. Это позволит почти полностью обновить городской автопарк, сделать проезд более комфортным и четко соблюдать график движения транспорта, — подчеркнул глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 64 региона поставлено 4427 транспортных средств: 4042 автобуса, 240 электробусов, 113 трамваев и 32 троллейбуса. Поставки продолжатся и в этом году — 81 регион получит еще свыше 7 тыс. единиц пассажирского транспорта.

Подвижной состав поступает в субъекты страны благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК», за счет федеральных средств и Фонда национального благосостояния, проектов комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, предоставления специальных казначейских кредитов, а также за счет резервного фонда Правительства РФ.

Обновление общественного транспорта — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город». В 2023 году на эти цели из федерального бюджета, включая бюджетные кредиты и средства Фонда национального благосостояния, выделено 94,4 млрд руб.

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