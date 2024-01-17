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Зам. министра ЖКХ ответит на вопросы туляков о капремонте
Фото из архива Myslo

Зам. министра ЖКХ ответит на вопросы туляков о капремонте

Тематический прямой эфир состоится в группе регионального правительства соцсети «ВКонтакте».

В четверг, 18 января, в 11.00 пройдёт прямой эфир на тему: «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». На все вопросы туляков ответит зам. министра — директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства ЖКХ региона Виктория Шувалова.

В ходе эфира будет подробно рассмотрен порядок выполнения работ в домах, формирующих фонд капитального ремонта на спецсчёте. Кроме того, туляки узнают, что делать, если в квитанции за ЖКУ отсутствуют начисления за капремонт.

Оставить свои вопросы пользователи могут в комментариях под этим постом.

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сегодня, в 08:20 0
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Место
Тульская область
 

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