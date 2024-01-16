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В 2023 году почти 60% кредитов россияне взяли на китайские бренды
Фото: freepik.com

В 2023 году почти 60% кредитов россияне взяли на китайские бренды

В прошлом году спрос автозаемщиков на машины производства КНР вырос почти в четыре раза.

По итогам 2023 года почти 6 из 10 кредитов на новые машины приходились на китайские бренды, о чем свидетельствует статистика ВТБ.

По итогам прошлого года банк провел более 178 тысяч сделок на приобретение автомобилей, что в 3,5 раза превысило показатели предыдущего года. Общий объем выданных автокредитов достиг 229 млрд рублей и стал рекордным для банка. Средний «чек» одной сделки составил почти 1,3 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2022 годом. Срок, на который клиенты оформляли кредиты, вырос на 4,5 месяца: в среднем в 2023 году автовладельцы запрашивали средства на период от 5,5 до 6 лет. Количество выданных кредитов последовательно увеличивалось с января по декабрь, самым активным с точки зрения спроса стал декабрь. Основным спросом клиентов по-прежнему пользовались автомобили марки Lada: на них в 2023 году банк выдавал каждый пятый кредит. В топ-3 марок также вошли китайские Changan и Omoda.

«Как и ранее, в 2023 году ключевая активность заемщиков была сосредоточена на вторичном рынке. В структуре продаж банка на автомобили с пробегом пришлось около 70% от общего числа выданных кредитов. Этот тренд связан со все еще ограниченным предложением новых автомобилей и с традиционно более широким выбором и привлекательной стоимостью поддержанных машин. На первичном рынке основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» банка Алексей Бочарников.

В целом на рынке по итогам 2023 года продажи автокредитов составили более 1,5 трлн рублей — в два раза больше, чем по итогам 2022 года. На фоне восстановления рынка новых автомобилей в 2024 году банк прогнозирует дальнейшее увеличение выдач автокредитов: рост в целом по сегменту может составить до 10% к уровню прошлого года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин до докризисного уровня и увеличение стоимости авто.

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