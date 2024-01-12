В 2024 году в Тульской области на кадастровый учет поставили шесть многоэтажек

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Специалисты ведомства оперативно проводят государственный кадастровый учет в отношении всех объектов недвижимости. С начала 2024 года поставлено на кадастровый учет 6 новых многоквартирных домов, возведенных в регионе.

Заявления о постановке на кадастровый учет многоквартирных жилых домов и всех расположенных в них квартир и нежилых помещений подают органы, выдающие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о вводе в эксплуатацию они направляют в электронном виде все необходимые документы.

– Управление оперативно проводит все необходимые процедуры. При отсутствии замечаний постановка на кадастровый учет занимает 1-2 рабочих дня, – рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.