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В 2024 году в Тульской области на кадастровый учет поставили шесть многоэтажек
Фото из архива Myslo

В 2024 году в Тульской области на кадастровый учет поставили шесть многоэтажек

Такие данные приводит региональное Управление Росреестра.

Специалисты ведомства оперативно проводят государственный кадастровый учет в отношении всех объектов недвижимости. С начала 2024 года поставлено на кадастровый учет 6 новых многоквартирных домов, возведенных в регионе.

Заявления о постановке на кадастровый учет многоквартирных жилых домов и всех расположенных в них квартир и нежилых помещений подают органы, выдающие разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о вводе в эксплуатацию они направляют в электронном виде все необходимые документы.

– Управление оперативно проводит все необходимые процедуры. При отсутствии замечаний постановка на кадастровый учет занимает 1-2 рабочих дня, – рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

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сегодня, в 21:21 0
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