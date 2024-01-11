Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на январь

Фото из архива Myslo.

Выбирайте мероприятия, которые вам интересны.

В парках областной столицы продолжается проект «Зима по-тульски». Опубликована афиша на январь. Напомним, мероприятия разделены на четыре блока — «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».

Подробнее — в афише: