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Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на январь
Фото из архива Myslo.

Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на январь

Выбирайте мероприятия, которые вам интересны.

В парках областной столицы продолжается проект «Зима по-тульски». Опубликована афиша на январь. Напомним, мероприятия разделены на четыре блока — «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». 

Подробнее — в афише:

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