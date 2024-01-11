Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на январь

В парках областной столицы продолжается проект «Зима по-тульски». Опубликована афиша на январь. Напомним, мероприятия разделены на четыре блока — «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».
Подробнее — в афише:
Выбирайте мероприятия, которые вам интересны.
В парках областной столицы продолжается проект «Зима по-тульски». Опубликована афиша на январь. Напомним, мероприятия разделены на четыре блока — «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты».
Подробнее — в афише:
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