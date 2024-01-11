63-летняя курянка украла у тулячки рюкзак на заправке

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В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что из туалета на заправке, располагающейся на 179-м км автодороги М-2 «Крым», украли забытый ею рюкзак.

Внутри было 53 тыс. руб., беспроводные наушники и смарт-часы. Общий ущерб похищенного составил 89 тыс. рублей.

— В ходе проведения оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейскими была установлена нигде не работающая 63-летняя уроженка города Обоянь Курской области. Похищенное у нее изъяли, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.