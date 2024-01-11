336 рабочих вышли на уборку улиц Тулы

Фото пресс-службы администрации Тулы

Сегодня, 11 января, в Туле продолжают уборку дорог и тротуаров. Приводят в порядок остановки, подземные и наземные пешеходные переходы. Дороги обрабатывают противогололёдными материалами, собирают летучий мусор.

Как рассказали в администрации города, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В уборке планируют задействовать 336 человек и 196 единиц техники подрядной организации «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр г. Тулы», а также привлеченной техники. На улицы города выйдут 29 КДМ, два автогрейдера, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы.



За минувшие сутки с улиц города вывезено свыше 2 тыс. куб. м снежной массы, израсходовано более 1000 тонн противогололёдных материалов.