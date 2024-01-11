В выходные в Центральной России ударят сибирские морозы

Фото Алексея Пирязева

Холодный январь готовит очередной погодный сюрприз. Несмотря на скоротечное потепление, в Центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт. Стартует арктическое вторжение.

— Усиление холода будет сопровождаться сменой западного ветра на северные румбы с порывами до 13–18 метров в секунду, из-за чего в ощущениях температура будет казаться на 9–10° ниже, чем есть на самом деле. И это только пролог.

В ночь на пятницу в тылу циклона снегопады пойдут на убыль, стужа усилится до −15…−20 °С, в дневные часы не выше −11…−16 °С, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

В субботу распогодится, но морозы окрепнут. Под утро ожидается −17…−22 °С, после полудня −12…−17 °С.

Самые экстремальные морозы ждут в ночь на Старый Новый год, когда в условиях ясной погоды будет −20…−25 °С, днём — −10…−15 °С.

С наступлением следующей недели холод ощутимо отступит, и зарядят снегопады.