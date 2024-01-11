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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

На прием необходима предварительная запись.

30 января с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Это оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, невролог, онколог, офтальмолог, врач по иммунопрофилактике, педиатр, нефролог, хирург, гинеколог, гематолог, травматолог-ортопед.

Предварительная запись на прием — с 22 января. Звонки принимаются с 10.00 до 14.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

Как сообщает минздрав Тульской области, с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

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