Мест нет: в Туле закроют для захоронений пять кладбищ

Администрация Тулы подготовила проект постановления о закрытии для свободных захоронений в связи с отсутствием территории для предоставления новых мест следующих кладбищ:
- юго-восточнее с. Обидимо,
- южнее п. Рассвет,
- восточнее с. Торхово,
- восточнее д. Варфоломеево,
- западнее п. Рождественского.
Хоронить на этих кладбищах разрешено в следующих случаях: исключительно на территории мест, предоставленных до вступления в силу постановления главы администрации Тулы, при наличии свободного места и документов, подтверждающих супружеские отношение либо близкое родство между умершим и ранее погребенным на данном месте.
Сейчас постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Читайте также:
На городских кладбищах Тулы закончились места. Хоронят теперь в Судаково и Хрущево