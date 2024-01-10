Мест нет: в Туле закроют для захоронений пять кладбищ

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Это касается погостов в населенных пунктах Обидимо, Рассвет, Торхово, Варфоломеево и Рождественском.

Администрация Тулы подготовила проект постановления о закрытии для свободных захоронений в связи с отсутствием территории для предоставления новых мест следующих кладбищ:

юго-восточнее с. Обидимо,

южнее п. Рассвет,

восточнее с. Торхово,

восточнее д. Варфоломеево,

западнее п. Рождественского.

Хоронить на этих кладбищах разрешено в следующих случаях: исключительно на территории мест, предоставленных до вступления в силу постановления главы администрации Тулы, при наличии свободного места и документов, подтверждающих супружеские отношение либо близкое родство между умершим и ранее погребенным на данном месте.

Сейчас постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

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