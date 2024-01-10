Историк моды Васильев рассказал, что Александр Рогов – идеальная ему замена

Фото Алексея Пирязева

Экс-ведущий программы «Модный приговор» заявил, что хотел бы видеть в качестве нового ведущего уроженца Тулы.

Историк моды, бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что хотел бы видеть на своем месте в шоу Александра Рогова. Об этом сообщает издание «Lenta.ru».

Так, Васильев прокомментировал публикацию в аккаунте «Модного приговора», в которой были перечислены претенденты на роль ведущего программы. Помимо Рогова, в этот список попали актер Игорь Верник, телеведущие Александр Анатольевич и Татьяна Геворкян, стилист и ведущий Даниил Грачев, писательница и блогер Арина Холина.

— Я бы остановился на Александре Рогове, обаятельный и профессиональный, — написал Васильев.

Александр Рогов отреагировал на его комментарий у себя в соцсети:

— Это самая высокая оценка для меня!

Напомним, первый после почти двухлетнего перерыва выпуск «Модного приговора» вышел 2 января. В роли обвинителя в шоу осталась телеведущая и стилист Эвелина Хромченко.