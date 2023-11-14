Туляки: «На городских кладбищах Тулы закончились места. Хоронят теперь в Судаково и Хрущево»

Фото Дмитрия Дзюбина

Появилась информация о закрытии кладбища № 5. Где будут хоронить туляков?

«Пишут, что тульские кладбища № 4 и 5 для захоронений закрыли: земля закончилась. Читали в интернете, что умерших теперь везут хоронить в Хрущево…» — в редакцию Myslo с таким вопросом обратились подписчики.

За ответами постучались в МКУ «КСО» — муниципальное казенное учреждение «Комбинат специализированного обслуживания населения». Это уполномоченное учреждение администрации Тулы в сфере погребения. А также спросили тульских работников сферы похоронного дела.

Правда ли, что кладбища № 4 и 5 заполнены?

В МКУ «КСО» ответили, что на кладбище № 4 сейчас осуществляются родственные подхоронения. А информацию о закрытии 5-го кладбища назвали неверной:

«Кладбище не закрыто, свободные места на нем имеются, — сообщили в КСО. — Мы „перераспределяем потоки“ — выдаем места и на 5-м кладбище, и на новых — в Хрущево и Судаково. Также хоронят в Рассвете и Барсуках, 3-е кладбище тоже открыто. Мест для захоронений в Туле хватит».

При этом имеется в виду Большая Тула — с ее поселками и деревнями.

Однако у тульских похоронных агентов информация немного другая:

— С 3 ноября пятое кладбище закрыто для новых захоронений, только для подхоронения согласно федеральному закону. Новые захоронения в общем порядке производят в Хрущево и Судаково, — рассказал Myslo анонимно похоронный агент.

— С начала ноября на пятом больше не хоронят, — подтвердил другой агент Денис.

— На пятом — только за дополнительную плату можно договориться, а так — закрыто, — проинформировал третий. — За сравнительно небольшую сумму место найти можно. Стоимость — от 10 тысяч и выше, в зависимости от квартала.

Где будут хоронить туляков?

О том, что на городских кладбищах заканчивается земля, в Туле говорят давно. Еще в 2021 году тогда еще зам. главы администрации Тулы по благоустройству Сергей Шестаков прогнозировал скорое закрытие 4-го кладбища и освоение кладбищ сельских.

Сергей Шестаков –…Будем использовать кладбища, находящиеся на территории Большой Тулы: в Судаково, Барсуках, Хрущево. Всего резервов земли в городе хватит на три с половиной года. Так что паниковать не стоит. (Напомним, это было сказано 2 года назад. — Прим. авт.). Понятно, что наши жители хотят посещать могилы родственников на одном кладбище. Но мы не можем занимать под захоронения городские территории. Город растет, и кладбища не должны этому мешать.

Вот что нам ответили в МКУ «КСО»:

— В связи с дефицитом земельного ресурса на действующих кладбищах на основании постановления администрации города Тулы «Об открытии кладбища» для захоронений граждан МО город Тула в текущем году открыто два кладбища вблизи д. Судаково размером 12 га и с. Хрущево размером 5,5 га.

Также МКУ «КСО» планирует открытие кладбища в районе кладбища № 4 размером 8,3 га. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия.

Сколько всего в Туле кладбищ?

На сегодняшний день МКУ «КСО» в постоянное бессрочное пользование передано 75 кладбищ, находящихся на территории МО город Тула.

В Пролетарском округе — 13 кладбищ, из них:

открытых для захоронений — 2,

закрытых для захоронений — 8.

В Центральном округе — 13 кладбищ, из них:

открытых для захоронений — 6;

закрытых для захоронений — 1.

В Зареченском округе — 23 кладбища, из них:

открытых для захоронений — 7;

закрытых для захоронений — 5.

В Привокзальном округе 26 кладбищ, из них:

открытых для захоронений — 3,

закрытых для захоронений — 15.

Можно ли хоронить на закрытых кладбищах?

На закрытых кладбищах не хоронят, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши с соблюдением норм СанПиН 2.1.3684-21.

Будут ли в Туле повторно использовать старые кладбища?

В КСО говорят: повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственников допускается по истечении времени разложения и минерализации тела умершего.

Этот срок возможно определить по результатам исследований состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения.

На территории муниципального образования город Тула такие исследования не проводились, ввиду чего порядок повторного захоронения в могилу не определен.