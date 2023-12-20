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В тульских трамваях оплату проезда проверяют контролёры
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульских трамваях оплату проезда проверяют контролёры

Для этого пассажиру нужно приложить карту, с которой производилась оплата, к специальному терминалу.

В тульских трамваях начали работать валидаторы. Бескондукторная система оплаты проезда внедрена для повышения качества обслуживания пассажиров по поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова.

Для контроля оплаты проезда на базе МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» создана служба контролёров. По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Хардыбакина, для проверки используется специальный терминал, который показывает, оплачен проезд или нет.

Контроль на линиях работает ежедневно. Контролёр должен предъявить служебное удостоверение, представиться, а пассажирам следует приложить свою карту к терминалу. За сохранность денег можно не беспокоиться: повторного списания не произойдет. 

За безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрен штраф  1000 рублей.

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