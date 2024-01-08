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Туляки рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году
Фото: ru.freepik.com.

Туляки рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году

Исследованием поделился SuperJob.

Только 27% туляков в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 13%.

6% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 5% — ремонт. 4% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. По 3% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.

Опрометчивым решением для 2% горожан было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд. Среди других безрассудных поступков в 2023 году горожане называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч.

Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 34% против 20% соответственно.

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Автор:
сегодня, в 20:15 +1
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