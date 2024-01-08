  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Более 300 ребят провели зимние каникулы в профильных лагерях - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 300 ребят провели зимние каникулы в профильных лагерях

Более 300 ребят провели зимние каникулы в профильных лагерях

Творческая молодежь обучалась SMM, реализовывала проекты в муниципалитетах и развивала лидерские качества.

С 3 по 9 января в региональных профильных лагерях прошли смены для творческой молодежи. 

По поручению Алексея Геннадьевича Дюмина с 2023 года мы увеличили количество путевок в профильные лагеря Тульской области. Участие в профильных сменах помогает ребятам развиваться и осваивать новые навыки,  - сказал министр молодежной политики Алексей Давлетшин. 

На профильной смене «Ребячья Республика» на базе лагеря «Новая волна» формировали профессиональные команды, готовые реализовывать проекты в муниципалитетах и в рамках Движения первых. 

Для ребят, увлекающихся созданием контента и SMM, на базе лагеря «Сигнал» прошла смена «Медиазона». Ее программа развила навыки работы молодежи с аудиторией и СМИ.

Профильная смена «Феникс» прошла на базе лагеря «Поленово». Там ребята развивали лидерский и творческий потенциал.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 19:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году
Туляки рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году
Хоккеисты «Академии Михайлова» спасли людей из горящего дома на улице Руднева в Туле
Хоккеисты «Академии Михайлова» спасли людей из горящего дома на улице Руднева в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.