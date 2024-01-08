Более 300 ребят провели зимние каникулы в профильных лагерях

Творческая молодежь обучалась SMM, реализовывала проекты в муниципалитетах и развивала лидерские качества.

С 3 по 9 января в региональных профильных лагерях прошли смены для творческой молодежи.

- По поручению Алексея Геннадьевича Дюмина с 2023 года мы увеличили количество путевок в профильные лагеря Тульской области. Участие в профильных сменах помогает ребятам развиваться и осваивать новые навыки, - сказал министр молодежной политики Алексей Давлетшин.

На профильной смене «Ребячья Республика» на базе лагеря «Новая волна» формировали профессиональные команды, готовые реализовывать проекты в муниципалитетах и в рамках Движения первых.

Для ребят, увлекающихся созданием контента и SMM, на базе лагеря «Сигнал» прошла смена «Медиазона». Ее программа развила навыки работы молодежи с аудиторией и СМИ.

Профильная смена «Феникс» прошла на базе лагеря «Поленово». Там ребята развивали лидерский и творческий потенциал.