Хоккеисты «Академии Михайлова» спасли людей из горящего дома на улице Руднева в Туле

В ночь на 7 января игроки тульского клуба возвращались на базу из Церкви с Рождественской службы и заметили пожар в многоквартирном доме.

Егор Стругов.

Егор Стругов рассказал Myslo подробности происшествия и о том, как вместе с Владимиром Истоминым и Даниилом Молодцовым спасли людей из огня:

— Мы с ребятами, возвращаясь на базу с праздничной Рождественской службы в церкви. По пути домой Даниил Молодцов увидел, что в доме на Руднева горит окно. Мы услышали, как из горящей квартиры раздавались детские крики: «Помогите!». Недолго думая, мы рванули туда. Возле подъезда увидели парня и попросили помочь его открыть дверь. Я побежал в сторону квартиры, а парни в это время вызывали экстренные службы спасения. Я эвакуировал маму и двоих ее дочек из горящей квартиры на лестничную клетку. А ребята побежали по дому будить соседей, так как все жители спали. Позже приехали пожарные и скорая. Мы помогли погрузить пострадавших в карету скорой помощи, где им была оказана медицинская помощь.

Владимир Истомин.

Напомним, в результате пожара 40-летняя женщина получила ожоги, а 17-летняя девушка отравилась продуктами горения. Комната, где начался пожар, полностью выгорела, остальная часть квартиры закоптилась.

Даниил Молодцов.