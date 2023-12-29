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Контракт на отлов и строительство приюта: как в Туле решат проблему бездомных животных

Контракт на отлов и строительство приюта: как в Туле решат проблему бездомных животных

Администрация Тулы предлагает варианты.

Отвечая на вопросы туляков в прямом эфире, Илья Беспалов рассказал, как обстоит проблема с бездомными животными.

Как решается вопрос с бездомными животными и их содержанием? — спросили туляки.

— У города есть контракт на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных животных с «Континентом+». Мы следим за его исполнением. За год отлавливаем около 900 животных: при всей любви к собакам я понимаю, что они могут быть опасными для людей, в том числе детей. Животных стерилизуют и снова отпускают в «среду обитания».

В следующем году планируем построить муниципальный приют. 

Будут ли введены штрафы для владельцев собак, которые не убирают за своими животными? 

— Сами мы, как муниципалитет, штрафы вводить не можем. Мы составили обращение в адрес комитета по ветеринарии, который смог бы отрегулировать этот вопрос. Животные должны выгуливаться с поводком, в наморднике. Жители должны убирать отходы.

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сегодня, в 21:30 +1
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